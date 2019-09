Borse europee caute nel BCE-Day

editato in: da

(Teleborsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità in attesa del verdetto della BCE e delle parole di Mario Draghi.

Dal fronte macro ha deluso la produzione industriale della Zona Euro.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,102. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 55,26 dollari per barile, con un calo dello 0,88%.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +157 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,99%.

Nello scenario borsistico europeo resta vicino alla parità Francoforte (+0,16%), piatta Londra, che tiene la parità, e senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 21.954 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 23.879 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,05%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,31%).

Buona la performance a Milano dei comparti sanitario (+0,87%), utility (+0,84%) e bancario (+0,74%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti chimico (-0,66%), immobiliare (-0,61%) e media (-0,57%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Pirelli (+2,36%), BPER (+2,14%), Amplifon (+1,87%) e Banco BPM (+1,49%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.

Spicca la prestazione negativa di Ferragamo, che scende dell’1,87%.

Juventus scende dell’1,74%.

Calo deciso per Prysmian, che segna un -1,24%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Salini Impregilo (+5,47%), Sesa (+1,78%), Maire Tecnimont (+1,73%) e Banca Ifis (+1,69%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Tinexta, che continua la seduta con -2,73%.

Lettera su Reply, che registra un importante calo del 2,21%.

Affonda De’ Longhi, con un ribasso del 2,08%.

Sotto pressione RCS, con un forte ribasso dell’1,77%.

(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)