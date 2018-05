Borse europee caute. Milano in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari avvia la seduta in ribasso, mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia.

Segno meno per l’Euro / Dollaro USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,73%). Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.294,2 dollari l’oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,36%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a 136 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,99%. Sale la tensione per formazione del nuovo governo.

Tra i listini europei andamento cauto per Francoforte +0,15%, poco mossa Londra +0,18%, sostanzialmente invariata Parigi.

Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,75% sul FTSE MIB, spezzando la catena positiva di tre consecutivi rialzi iniziata venerdì scorso.

Buona la performance a Milano dei comparti Media (+0,93%) e Telecomunicazioni (+0,48%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Utility (-0,91%), Banche (-0,90%) e Sanitario (-0,85%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+2,23%), Mediaset (+1,99%) dopo la trimestrale e Telecom Italia (+0,55%) nel giorno del CdA sui conti. I più forti ribassi, invece, si verificano su UBI Banca -2,07%. Si concentrano le vendite su Banco BPM, che soffre un calo dell’1,52%. Male A2A, che registra un ribasso dell’1,30%. Seduta negativa per Recordati, che mostra una perdita dell’1,30%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Vittoria Assicurazioni (+19,55%) sull’annuncio dell’opas di Vittoria Capital finalizzata al delisting, Rai Way (+0,97%), FILA (+0,97%) e Inwit (+0,73%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Geox, che ottiene un -3,52%. Sotto pressione Credito Valtellinese, che accusa un calo dell’1,56%. Scivola Hera, con un netto svantaggio dell’1,48%. In rosso Cerved Group, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,37%.