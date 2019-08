Borse europee cautamente positive. Milano in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Le borse europee proseguono gli scambi in modesto rialzo, in attesa dei indicazioni dal meeting di Jackson Hole, mentre viaggia in controtendenza Piazza Affari, che sconta le incertezze relative ad una eventuale coalizione Pd-M5S. Attesa per il vertice che sta iniziando in questi minuti.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,106. Invariato lo spread, che si posiziona a +197 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,32%.

Tra gli indici di Eurolandia senza spunti Francoforte, che viaggia sulla parità, passi in avanti per Londra, che segna un incremento marginale dello 0,39%, giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,45%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,45%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Juventus (+1,25%), in vista dell’inizio del campionato.

Bene anche Hera (+0,97%), Banco BPM (+0,78%) e Italgas (+0,70%).

Fra i peggiori STMicroelectronics, che scivola del 2,57%.

In caduta libera Diasorin, che affonda del 2,57%.

Scivola Tenaris, con un netto svantaggio dell’1,60%.

In rosso Pirelli, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,50%.