Borse europee avviano la settimana all’insegna dell’incertezza

(Teleborsa) – Avvio in lieve rialzo per Piazza Affari che all’esordio mostra un timido più. Rimangono incolore, invece, le altre borse europee.

Dopo i nuovi record di Wall Street di venerdì scorso 26 gennaio che ha ignorato il PIL deludente, gli occhi degli investitori rimangono puntati alla riunione della Fed che in settimana si prepara a svelare i tassi d’interesse.

Dal fronte macro, crescono i prezzi import in Germania, mentre iconsumi e il commercio spagnoli si mostrano in salita nel mese di dicembre.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,39%. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.346,9 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 66,12 dollari per barile.

Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte è stabile, riportando +0,06%, andamento cauto per Londra, che mostra una performance pari a +0,18%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,05%.

Piazza Affari riporta una variazione pari a +0,2% sul FTSE MIB, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,21%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza STMicroelectronics, che mostra un fortissimo incremento del 3,51%.

Ben impostata Banco BPM, che mostra un incremento dell’1,56%.

Tonica Leonardo che evidenzia un bel vantaggio dell’1,31%.

Giornata moderatamente positiva per Fiat Chrysler, che sale di un frazionale +0,75%.

Le peggiori performance, invece, si registrano Italgas che mostra un calo frazionale dello 0,68%.

Riflettori puntati su Luxottica oggi alla resa di conti.

Fuori dal principale listino Cattolica sale dello 0,28%, dopo aver presentato il Piano Industriale al 2020.