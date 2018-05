Borse europee avviano la giornata sotto la parità

editato in: da

(Teleborsa) – Avvio in calo per le principali borse europee che insieme a Piazza Affari seguono la scia negativa lasciata da Wall Street.

Nessuna sorpresa dalla Federal Reserve. Come previsto, la Banca Centrale Americana ha lasciato i tassi fermi tra l’1,5-1,75% ma prevede un “ulteriore rialzo graduale”.

In Italia, occhi puntati sulla politica. Oggi, 3 maggio 2018, si saprà qualcosa sul futuro del nuovo Governo. Si tiene, infatti, la direzione del Partito Democratico per deliberare in merito ad un eventuale intesa di Governo con il Movimento 5 Stelle.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,197. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.304,9 dollari l’oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 67,82 dollari per barile.

Tra i listini europei ferma Francoforte che segna un quasi nulla di fatto con un -0,23%. Trascurata Londra che resta incollata sui livelli della vigilia. Sotto la linea di parità Parigi che mostra un calo dello 0,31%.

Sostanzialmente stabile Piazza Affari che avvia la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che scivola dello 0,23%.Sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share che si viaggia con un -0,20%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Telecom Italia che alla vigilia dell’assemblea degli azionisti che si terrà domani 4 maggio, avanza di un discreto +1,05%

Tonica Tenaris che avanza dello 0,90%. Tira il fiato Brembo dopo la corsa di ieri 2 maggio.Rimane ai nastri di partenza FCA dopo che ieri il colosso automobilistico ha annunciato un aprile in calo per le vendite in Italia.

I più forti ribassi, invece, si abbattono su Moncler che avvia la seduta con -2,63%.

In calo Prysmian che mostra una caduta del 2,40%.

In retromarcia Ferrari che mostra una perdita dell’1,51%.

Debole STMicroelectronics che registra una flessione dello 0,18%, dopo la corsa di ieri 2 maggio quando ha beneficiato deibuoni conti di Apple.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca Ifis (+2,06%), Piaggio (+0,79%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salini Impregilo che avvia le contrattazioni a -3,31%.