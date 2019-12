Borse europee ancora in fase di correzione. Piazza Affari chiusa per festività

editato in: da

(Teleborsa) – Le poche Borse europee aperte oggi, per una seduta limitata e con chiusura anticipata, viaggiano in leggero ribasso e proseguono il movimento di correzione avviato questa settimana. La chiusura incerta di Wall Street e dell’Asia contribuiscono a rimarcare il momento dei mercati.

Resta chiusa per festività Piazza Affari, che ieri ha concluso l’anno 2019 con un ampio vantaggio del 28,28% sull’indice FTSE MIB, che ieri ha chiuso in calo dell’1% circa. Già in festa anche Francoforte, dove il Dax 30 ha perso ieri lo 0,66%, concludendo l’anno a +25,48%.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,12. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,59%. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 61,47 dollari per barile.

Tra i mercati di Eurolandia tentennante Londra con un modesto ribasso dello 0,68%, fiacca Parigi che segna un calo dello 0,39%. Stessa impostazione per Amsterdam (-0,19%) e Bruxelles (-0,21%), mentre Madrid lascia sul terreno lo 0,94%.