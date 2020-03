Borse europee a prova di rimbalzo nonostante persistere incertezze

editato in: da

(Teleborsa) – Le borse europee puntano al rimbalzo, a dispetto del persistere di numerose incertezze, che turbano gli scambi. Il taglio quasi “a sorpresa” della Fed si è rivelato un boomerang, avendo alimentato maggiori ansie per l’emergenza Coronavirus. Intanto,i PMI dell’Eurozona hanno offerto un segnale di cautela, dopo la gelata del PMI dei servizi cinese, mentre in Italia il PIL si conferma in negativo.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,116. L’Oro è fermo a 1.640,3 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,7%), raggiunge 47,51 dollari per barile.

Scende molto lo spread, raggiungendo +157 punti base, con un deciso calo di 22 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,93%.

Tra i mercati del Vecchio Continente tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,83%, in luce Londra, con un ampio progresso dell’1,23%, andamento positivo per Parigi, che avanza di un discreto +1,03%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,98%, a 21.961 punti. Rimbalzo favorito dai settori utility (+1,60%), servizi finanziari (+1,53%) e assicurativo (+1,26%). Tra i peggiori il settore viaggi e intrattenimento (-1,20%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Exor (+3,41%), dopo aver annunciato un’ampia plusvalenza dalla vendita di PartnerRe.

Bene anche UBI Banca (+2,46%), Poste Italiane (+2,39%) e CNH Industrial (+1,88%).

La peggiore è la Juventus, che scivola del 2,13%.

Sotto pressione Banco BPM, con un forte ribasso dell’1,76%, sulle perplessità relative al nuovo Piano.

Discesa modesta per Ferrari, che cede un piccolo -0,91%.

Pensosa BPER, con un calo frazionale dello 0,63%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Piaggio (+4,38%). dal lato opposto Interpump, che continua la seduta con -2,75%.