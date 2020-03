Borse Europa positive dopo bazooka BCE

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, al pari delle principali Borse Europee, dopo l’annuncio della maxi-operazione della BCE.

Sul mercato valutario, il cross Euro / Dollaro USA, è in flessione dello 0,57%. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.479 dollari l’oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 13,35%.

In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +197 punti base, con un forte calo di 52 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all’1,64%.

Tra le principali Borse europee bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,41%. Per contro è poco mossa Londra, che segna un quasi nulla di fatto. Effervescente Parigi, con un progresso del 2,43%. A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+3,48%), che raggiunge i 15.646 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share, che con il suo +3,5% avanza a quota 17.064 punti. Balza in alto il FTSE Italia Mid Cap (+3,02%), come il FTSE Italia Star (3,1%).

Si distinguono a Piazza Affari i settori media (+5,61%), tecnologia (+5,43%) e assicurativo (+4,95%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Poste Italiane, che vanta un incisivo incremento del 9,45%.

In primo piano Atlantia, che mostra un forte aumento dell’8,86%.

Decolla Italgas, con un importante progresso del 7,81%.

In evidenza Ferragamo, che mostra un forte incremento del 7,70%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Fiat Chrysler, che continua la seduta con -0,98%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Garofalo Health Care (+10,64%), Mondadori (+9,71%), Tinexta (+7,55%) e Salini Impregilo (+6,92%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su De’ Longhi, che prosegue le contrattazioni a -1,75%.

Spicca la prestazione negativa di Technogym, che scende dell’1,43%.

SOL scende dell’1,18%.

Contrazione moderata per Cattolica Assicurazioni, che soffre un calo dello 0,87%.