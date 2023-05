Borse, clima attendista per gli occupati USA

(Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee, dominate da un clima attendista. Gli investitori guardano oltre le banche centrali (Fed e BCE) che questa settimana hanno annunciato le loro decisioni di politica monetaria, aspettando i dati che arriveranno nel pomeriggio sul mercato del lavoro statunitense, mentre la Fed si muove verso una pausa del rialzo dei tassi.

Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,103. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,62%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell’1,87%.

In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +193 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,19%.

Tra le principali Borse europee andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +0,83%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,45%; Parigi avanza dello 0,47%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno dell’1,53%; sulla stessa linea, avanza con forza il FTSE Italia All-Share, che continua gli scambi a 29.238 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Unicredit (+3,91%), Telecom Italia (+3,50%), Banca MPS (+3,38%) e Saipem (+3,29%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler, che prosegue le contrattazioni a -1,96%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Intercos (+3,87%), Saras (+3,49%), Wiit (+3,15%) e Banca Popolare di Sondrio (+2,58%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su MARR, che continua la seduta con -1,02%.