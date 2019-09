Borse chiudono in rosso. Sell-off anche a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che hanno risentito di vendite diffuse dopo la notizia dell’impeachment del Presidente USA Donald Trump. A pesare anche il suo discorso fortemente protezionista all’ONU.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,095. In calo l’oro, che scivola a 1.514,8 dollari l’oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 56,32 dollari per barile, in netto calo dell’1,69%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota 142 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,83%.

Tra i mercati del Vecchio Continente contrazione moderata per Francoforte, che soffre un ribasso dello 0,59%, più stabile Londra, che riporta un -0,02%, mentre Parigi è la peggiore con un deciso decremento dello 0,79%.

Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 23.681 punti. Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap (-0,83%), come il FTSE Italia Star (-0,7%).

In buona evidenza a Milano i comparti chimico (+0,45%) e costruzioni (+0,42%). Nel listino, i settori sanitario (-1,94%), alimentare (-1,27%) e viaggi e intrattenimento (-0,96%) sono tra i più venduti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben impostata UBI Banca, che mostra un incremento dell’1,17%, al top fra i titoli bancari.

Giornata moderatamente positiva per Buzzi Unicem, che sale di un frazionale +0,91%.

Seduta senza slancio per Mediobanca, che riflette un moderato aumento dello 0,57%, nel giorno della riunione del Patto che non ha affrontato il tema Delfin.

Avanza anche Generali Assicurazioni, che mostra un progresso dello 0,53%: Moody’s ha assegnato un rating “Baa3” al green bond denominato in euro da 750 milioni.

Le più forti vendite su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -2,48%.

Sensibili perdite per Recordati, in calo del 2,15%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)