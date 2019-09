Borse caute. Piazza Affari in frazionale rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa, il giorno dopo le imponenti misure di politica monetaria annunciate da Draghi per sostenere l’economia.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,39%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 54,98 dollari per barile dopo il taglio della produzione annunciato dall’OPEC.

Ottimo il livello dello spread, che scende fino a +130 punti base, con un calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,92%.

Tra i listini europei seduta senza slancio per Francoforte, che riflette un moderato aumento dello 0,22%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,30%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,46% a 22.184 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 24.145 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+1,1%), come il FTSE Italia Star (1,0%).

In luce sul listino milanese i comparti bancario (+2,31%), chimico (+2,11%) e costruzioni (+1,33%).

Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti alimentare (-0,90%), utility (-0,86%) e sanitario (-0,42%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Unicredit (+3,31%), UBI Banca (+2,58%), Fineco (+2,12%) e Intesa Sanpaolo (+2,03%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlantia, che ottiene -2,40%.

Si concentrano le vendite su Terna, che soffre un calo dell’1,22%.

Vendite su Recordati, che registra un ribasso dell’1,01%.

Contrazione moderata per Enel, che soffre un calo dello 0,95%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Datalogic (+3,99%), Credito Valtellinese (+3,06%), Mutuionline (+3,05%) e Banca MPS (+2,85%).

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)