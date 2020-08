Borse caute. Piazza Affari corre sola

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari che guida il recupero in Europa, dove regna una maggiore cautela. Ad alimentare gli acquisti sulla borsa italiana contribuisce l’ottimo tono delle banche, dopo l’OK della BCE alla bad bank di MPS, e delle tlc, con TIM e Tiscali che volano sulle ali del progetto rete unica.

Nel resto di Eurolandia domani la cautela, a fronte di dati macroeconomici che indicano un aggravamento delle condizioni economiche e con l’allargarsi dei contagi di coronavirus in vari Paesi del Continente (oltre 6.000 contagi in Francia).

L’Euro / Dollaro USA continua gli scambi a 1,192 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,84%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,05%.

Tra gli indici di Eurolandia nulla di fatto per Francoforte, che passa di mano sulla parità, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,20%, e incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,54%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, brilla Unicredit, con un forte incremento (+3,8%).

Ottima performance per TIM, che registra un progresso del 3,36%, in attesa del CdA di lunedì 31 agosto sull’operazione con KKR.

Exploit di Prysmian, che mostra un rialzo del 2,82%.

Su di giri BPER (+2,49%).

Le più forti vendite su DiaSorin, che prosegue le contrattazioni a -5,61%.

Si concentrano le vendite su STMicroelectronics, che soffre un calo dell’1,13%.

Discesa modesta per Banca Generali, che cede un piccolo -0,85%.

Pensosa Pirelli, con un calo frazionale dello 0,59%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca MPS (+3,56%), RCS (+2,12%), Banca Farmafactoring (+2,04%) e Cerved Group (+1,88%).

La peggiore è Falck Renewables, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.

Vendite su De’ Longhi, che registra un ribasso dell’1,51%.

Seduta negativa per Juventus, che mostra una perdita dell’1,44%.

Sotto pressione B.F, che accusa un calo dell’1,34%.