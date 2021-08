Borse caute. Attesa per l’inflazione USA

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un vantaggio pari al resto d’Europa. L’Istatha rivisto al rialzo l’inflazione a luglio (+0,5% su mese e +1,9% su anno). L’attenzione degli investitori, nella giornata odierna, sarà concentrata sul dato dell’inflazione USA, che il Bureau of Labour Statistics (BLS) renderà noto alle 14.30 (ora italiana).

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,172. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.732,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%.

Lo Spread peggiora, toccando i +107 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,59%.

Tra i mercati del Vecchio Continente andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,06%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,39%, e piccolo passo in avanti per Parigi, che mostra un progresso dello 0,24%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,27% a 26.272 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,29%, portandosi a 28.825 punti.

Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,39%); consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,02%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Buzzi Unicem (+2,10%), Banco BPM (+1,32%), Recordati (+1,24%) e Prysmian (+1,21%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler, che ottiene -0,78%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Webuild (+2,71%), Bff Bank (+2,34%), Carel Industries (+2,21%) e Sanlorenzo (+2,12%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli, che prosegue le contrattazioni a -1,53%.

Sotto pressione MARR, che accusa un calo dell’1,38%.

Pensosa Datalogic, con un calo frazionale dello 0,88%.

Tentenna Tod’s, con un modesto ribasso dello 0,64%.