Borse asiatiche, Tokyo chiude ai massimi da 30 anni

(Teleborsa) – A Tokyo, chiude in deciso rialzo il Nikkei 225 (+2,36%), raggiungendo livelli mai visti da trent’anni a questa parte.

Al contrario, cede alle vendite l’indice di Shenzhen, che chiude in calo dello 0,28%.

Sale Hong Kong (+1,19%); sulla stessa linea, balza in alto Seul (+3,97%).

Positivo Mumbai (+1,01%); sulla stessa linea, in moderato rialzo Sydney (+0,63%).

Sostanziale invarianza per l’Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato -0,19%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,04%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,19%.