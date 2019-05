Borse Asiatiche prevalentemente positive

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta prevalentemente positiva per i mercati asiatici, che vedono ancora chiusa la borsa giapponese in occasione dei festeggiamenti per la salita al trono del nuovo re.

Positive le borse cinesi, con Shanghai che segna un +0,52%, Shenzhen un +0,67%, e Taiwan che sale dello 0,34%. Buona anche Seoul che guadagna lo 0,41%.

A due velocità le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che si rafforza dello 0,62% e Singapore che perde lo 0,58%. Soffre Jakarta che registra un rosso dell’1,06% e Kuala Lumpur che cala dello 0,33% e mentre Bangkok cresce dello 0,42%.

Sopra la parità Mumbay per uno 0,30% mentre Sydney lascia uno 0,68%.