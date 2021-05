Borse asiatiche positive, Tokyo termina a +0,51%

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Tokyo, con il Nikkei 225, che termina a +0,51%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, in lieve calo Shenzhen, che archivia la giornata sotto la parità.

In lieve ribasso Hong Kong (-0,27%); balza in alto Seul (+1,62%).

Positivo Mumbai (+0,71%); sulla stessa linea, buona la prestazione di Sydney (+1,06%).

Andamento piatto per l’Euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale pari a +0,18%. Appiattita la performance dell’Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un modesto -0,13%. Sostanziale invarianza per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,07%.

Il rendimento per l’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta al 3,16%.