Borse asiatiche positive, Tokyo in rally

(Teleborsa) – Pioggia di acquisti sul listino di Tokyo, che porta a casa un guadagno del 2,24% sul Nikkei 225, mentre, al contrario, depressa nel finale Shenzhen, che chiude sotto i livelli della vigilia.

In rialzo Hong Kong (+1,19%); con analoga direzione, in denaro Seul (+1,2%).

Sale Mumbai (+1,25%); sulla stessa linea, positivo Sydney (+0,75%).

In generale, i Listini asiatici si scrollano di dosso i timori per un nuovo aumento dei casi di coronavirus che aveva segnato la seduta di ieri. Intanto, le preoccupazioni per un aumento dell’inflazione hanno contribuito a spingere i prezzi dell’oro ai massimi di tre mesi.

Andamento piatto per l’Euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%. Appiattita la performance dell’Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un modesto -0,02%. Sostanziale invarianza per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,13%.

Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese scambia allo 0,08%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,14%.