Borse asiatiche positive. Tokyo chiude a +1,73%

(Teleborsa) – Chiusura in forte rialzo per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225, che mette a segno un guadagno dell’1,73%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l’indice di Shenzhen (+0,03%).

Le borse asiatiche hanno beneficiato della firma del presidente USA Joe Biden sul pacchetto di aiuti all’economia da 1.900 miliardi di dollari e sull’effetto benefico degli annunci della BCE sui tassi delle obbligazioni governative globali.

Negativo Hong Kong (-0,81%); in rialzo Seul (+1,35%).

In frazionale progresso Mumbai (+0,46%); sulla stessa tendenza, in denaro Sydney (+0,89%).

Giornata fiacca per l’Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile +0,06%. Lieve ribasso per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che presenta una flessione dello 0,30%. Contenuto ribasso per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che mostra una flessione dello 0,25%.

Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,12%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia al 3,25%.