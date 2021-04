Borse asiatiche positive nonostante il dilagare della pandemia in India

editato in: da

(Teleborsa) – Lieve aumento per la Borsa di Tokyo, che mostra sul Nikkei 225 un rialzo dello 0,44%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l’indice di Shenzhen, che ha perso lo 0,28%.

In lieve ribasso Hong Kong (-0,3%); in frazionale progresso Seul (+0,63%).

In denaro Mumbai (+1,4%); senza direzione Sydney (-0,07%).

Le Borse asiatiche sono positive nonostante l’ondata di contagi che ha messo in ginocchio l’India non accenni a placarsi. Domenica sono stati registrati 349.691 nuovi contagi, portando il totale a 16,96 milioni. I morti in un solo giorno sono stati 2.767, il numero più alto finora.

Sostanziale invarianza per l’Euro contro la valuta nipponica, che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che tratta con un moderato -0,02%. Sostanzialmente invariata la seduta per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia sui valori della vigilia.

Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese scambia allo 0,07%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,17%.