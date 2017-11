Borse asiatiche poco mosse. Tonfo di Shanghai, Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) – Prevale la cautela tra i principali indici asiatici, oggi orfani di Tokyo chiusa per festività.

Di scarso aiuto Wall Street, che ieri ha fluttuato attorno alla parità e con volumi scarsi in vista della chiusura odierna per il Giorno del Ringraziamento ma anche in scia alla cautela per i Verbali dell’ultima riunione del FOMC.

Da questi è emersa una certa positività nei confronti dell’economia statunitense anche se permangono visioni contrastanti sull’inflazione. Sembra comunque scontato, almeno tra gli analisti, un nuovo rialzo dei tassi a dicembre.

Tra le Borse cinesi tonfo sul finale di Shanghai e Shenzhen. La prima ha ceduto il 2,29%, la seconda il 2,92%. Si tratta della peggiore performance da agosto. Nelle ultime settimane l’azionario è stato in parte sacrificato dagli investitori che hanno investito maggiormente nell’obbligazionario. Inoltre tra gli operatori serpeggia una certa preoccupazione su possibili interventi del governo per mettere un freno sui guadagni di borsa.

Debole Seul -0,12%, in lieve rialzo Taiwan +0,30%.

Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, in rosso Hong Kong -0,65%. Frazionale ribasso per Singapore -0,24% e Bangkok -0,13%. Piatte Kuala Lumpur e Jakarta.

Nessuna variazione per Mumbay e Sydney.