Borse asiatiche miste. Tokyo sostenuta dai tech

(Teleborsa) – Indici misti tra i principali listini asiatici all’indomani del ritracciamento della Borsa di Tokyo dopo i recenti record.

Non ha aiutato la chiusura in rosso di Wall Street, dove hanno prevalso la delusione per alcune trimestrali e la cautela per il meeting odierno della Banca Centrale Europea in occasione del quale l’Eurotower potrebbe annunciare il tapering, ossia la graduale riduzione degli stimoli all’economia.

A Tokyo l’indice Nikkei ha terminato con un lieve rialzo dello 0,11% a 21.731 punti, sostenuto dal settore tech che ha festeggiato il miglioramento della guidance da parte di Fanuc e Hitachi Construction Machinery. Il più ampio Topix ha chiuso invece sulla parità a 1.752 punti.

Positive le piazze cinesi, con Shanghai che sale dello 0,39% e Shenzhen dello 0,31%. In forte calo, invece, Seul, che lascia sul parterre l’1,20% nonostante l’accelerazione superiore alle attese del PIL della Corea del Sud. Limature per Taiwan.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong cede lo 0,28%, Jakarta avanza dello 0,13%. Debole Kuala Lampur -0,16%, mentre Singapore sale dello 0,23% e Bangkok dello 0,30%.

Sui livelli della vigilia Mumbay, poco sopra la parità Sydney (+0,16%).