Borse asiatiche miste. Tokyo riparte in rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione con segni misti per le principali borse asiatiche dove la piazza di Tokyo torna agli scambi dopo lo stop della vigilia per festività. Prevale, tra gli investitori, l’ottimismo della firma che in settimana a Washington sancirà la “fase uno” dell’accordo sul commercio tra USA e Cina.

L’indice Nikkei della piazza giapponese termina con un rialzo dello 0,73% a 24.025,17 punti mentre il più ampio Topix guadagna lo 0,63%.

Deboli le borse cinesi, con Shanghai che lima lo 0,20% e Shenzhen lo 0,19%. Taiwan conclude con un +0,55%. Bene anche Seul che termina con un +0,36%.

Miste le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che mostra un calo dello 0,33% seguita da Bangkok (+0,02%). Leggermente sopra la parità Jakarta (+0,15%) e Singapore (+0,50%). Cedente Kuala Lumpur -0,66%.

Limature per la borsa di Mumbay (-0,08%) mentre è positiva Sydney (+0,85%).