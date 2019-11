Borse asiatiche miste. Tokyo positiva

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta con segni misti per le principali borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo ha chiuso in rialzo, mentre hanno perso terreno i listini cinesi. Gli investitori restano in attesa di sviluppi concreti sul fronte dei negoziati commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina.

L’indice Nikkei giapponese chiude con un progresso dello 0,32% a 23.112,88 punti, mentre il Topix è salito appena dello 0,09% a 1.084,38 punti. Bene anche Seul con un +0,26%.

Giù invece le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,94% e Shenzhen l’1,94%. Taiwan +0,07%.

Miste le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che mostra una timida salita dello 0,12%. Seguono Singapore (+0,67%), Bangkok (+0,32%) e Kuala Lumpur (+0,06%). Chiusa Jakarta.

Debole Mumbay (-0,50%), mentre fa bene Sydney (+0,54%).