Borse asiatiche miste. Tokyo ancora in rally

(Teleborsa) – Altra giornata di forti guadagni per la Borsa di Tokyo, che continua a beneficiare del deprezzamento dello yen sul dollaro. L’indice Nikkei ha guadagnato mezzo punto percentuale a 24.245 punti mentre il più ampio Topix è rimasto pressoché invariato a 1.817 punti.

Da rilevare comunque che i volumi sono stati più sottili della media per via della chiusura per festività di Hong Kong e Shanghai.

Limature per Seoul (-0,16%) e Jakarta -0,40%, mentre Taiwan ha guadagnato lo 0,41, Bangkok lo 0,34%. Piatte Kuala Lumpur e Singapore (+0,68%).