Borse asiatiche miste. Nikkei 225 positivo

(Teleborsa) – Seduta in lieve rialzo per Tokyo, con il Nikkei 225, che termina a +0,23%, mentre, al contrario, in lieve calo Shenzhen, che archivia la giornata sotto la parità. I mercati asiatici non sono comunque troppo mossi, con gli investitori che guardano già ai dati chiave sull’inflazione americana che usciranno giovedì. Intanto preoccupa l’ondata di nuovi casi che ha investito Taiwan, che ha anche impattato la produzione di diverse aziende produttrici di semiconduttori.

In lieve ribasso Hong Kong (-0,63%); guadagni frazionali per Seul (+0,33%).

Consolida i livelli della vigilia Mumbai (+0,19%); con analoga direzione, sulla parità Sydney (-0,09%).

La giornata del 4 giugno si presenta piatta per l’Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo -0,11%. Giornata fiacca per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che sta facendo un moderato -0,07%.

Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,08%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia al 3,12%.