Borse asiatiche miste aspettando il G20

editato in: da

(Teleborsa) – Ancora segni misti tra le principali Borse asiatiche, incerte come le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il Presidente americano Donald Trump e la controparte cinese Xi Jinping si incontreranno nel fine settimana a Buenos Aires in occasione del G20. I mercati sperano in un accordo tra le parti anche se il nulla di fatto nel vertice APEC della scorsa settimana ha spento l’entusiasmo.

Positiva Tokyo dove l’indice Nikkei ha terminato con un rialzo dello 0,76% a 21.812 punti mentre il più ampio Topix porta a casa un +0,20% a 1.632 punti.

Negative le Borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,31%, Shenzhen lo 0,54%. Bene invece Hong Kong (+1,44%), Seoul (+1,24%) e Taiwan (+1%).

Tra le altre piazze asiatiche in verde Singapore (+0,78%) e Bangkok +0,12%. Limature per Kuala Lampur -0,30%, piatta Jakarta.

Altrove, Mumbai non si stacca dalla parità mentre Sidney cede lo 0,78%.