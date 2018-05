Borse asiatiche incerte: pesano dollaro, petrolio e incertezze politiche

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata debole per i mercati asiatici compresa la borsa giapponese, che si è mossa fra alti e bassi, chiudendo poi all’insegna della cautela.

A penalizzare i mercati sono le incertezze relative al futuro dell’Eurozona, con l’Italia in focus in questi giorni, ed il continuo rafforzamento del dollaro e del petrolio, che prospettano un’accelerazione inflazionistica e chiamano in causa nuovi rialzi dei tassi Fed.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha così limato lo 0,09% a 22.981,65 punti, mentre il Topix perde lo 0,14% a 1.133,16 punti. La borsa nipponica ha tratto parzialmente beneficio dal cambio più favorevole dello yen contro il dollaro, che premia i top exporters.

Più sacrificate le borse cinesi con Shanghai che arretra dello 0,58%, mentre Shenzhen cede lo 0,24% e Taiwan lo 0,25%.

Chiuse per la festività dell’anniversario di Buddha le piazze di Hong Kong e Seoul, mentre le altre borse asiatiche che chiuderanno più tardi le trattazioni viaggiano prevalentemente in rosso. Singapore cede lo 0,04%, Bangkok lo 0,07% e Kuala Lumpur lo 0,16%, mentre Jakarta guadagna l’1,34%.

Stabile Mumbay (+0,07%), mentre Sydney perde lo 0,66%.