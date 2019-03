Borse asiatiche incerte in attesa nuovi esiti voto Brexit

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per le borse asiatiche e per la Borsa di Tokyo, che chiudono incerte dopo la bocciatura del nuovo accordo Gran Bretagna-Ue sulla Brexit e in attesa di una nuova votazione oggi del parlamento inglese sul “No Deal” (uscita senza accordo).

I mercati azionari restano dunque impostati alla cautela, mentre cresce l’appetito per i cosiddetti beni rifugio (safe heaven), premiando lo yen e penalizzando i titoli dei grandi esportatori sul mercato giapponese.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha così ceduto quasi l’1% a 21.290 punti, mentre il Topix perde lo 0,76% a 1.014 punti. Debole anche la borsa di Seoul con un -0,41%.

In rosso le borse cinesi,con Shanghai che arretra dell’1,16% e Shenzhen di oltre il 2%, mentre viaggia in netta controtendenza Taiwan che guadagna il 2,5%.

Tentennano le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde lo 0,57% e Singapore lo 0,78%, mentre appaiono più stabili Bangkok +0,13%, Kuala Lumpur +0,23% e Jakarta +0,06%.

Tiene Mumbay (+0,25%), mentre fa peggio Sydney (-0,23%).