Borse asiatiche in rosso in vista del ponte pasquale

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta debole per le borse asiatiche dopo la chiusura piatta di Wall Street. I mercati già guardano al lungo ponte festivo pasquale (domani tutte le borse saranno chiuse per il Venerdì Santo) ed esprimono cautela in vista dell’uscita dei dati preliminari dei PMI di aprile.

La Borsa di Tokyo ha quindi chiuso in rosso, con l’indice Nikkei che si è fermato a 22.068 punti in calo dello 0,94%, mentre il Topix che ha registrato un calo dello 0,85% a 1.030,20 punti. Fa anche peggio Seul con un -1,52%.

Incerte anche le borse cinesi, con Shanghai e Shenzhen che limano entrambe lo 0,21%, mentre Taiwan registra un ribasso dello 0,32%.

Perlopiù negative le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che perde lo 0,55%, mentre Kuala Lampur cede lo 0,58%, Singapore lo 0,14% e Bangkok lo 0,08%. In controtendenza si muove Jakarta (+0,61%).

Altrove, Mumbay chiude poco mossa (-0,09%) mentre Sydney cede lo 0,17%.