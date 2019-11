Borse Asiatiche in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Le Borse asiatiche chiudono una seduta nel complesso negativa a causa del discorso fatto ieri da Donald Trump all’Economic Club di New York. Il Tycoon ha rassicurato sull’evoluzione dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina ma non ha specificato ne confermato una firma imminente. Pesano nelle contrattazioni anche le preoccupazioni per l’intensificarsi dei disordini a Hong Kong che hanno danneggiato la domanda di asset azionari.

A Tokyo, l’indice Nikkei chiude con un calo dello 0,85% a 23.319,87 punti, mentre il Topix ha lasciato lo 0,45% a 1.090,32 punti. Segno meno anche per Seul che termina contraendosi dello 0,86%.

Guardando alle borse cinesi, Shanghai arretra dello 0,50% e Shenzhen dello 0,19%. Perde terreno anche Taiwan che conclude con un -0,46%.

In profondo rosso le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che mostra una picchiata dell’1,99%, in linea con Singapore (-0,79%), Bangkok (+0,48%) Kuala Lumpur (-0,62%) e Jakarta (-0,62%).

Piatta Mumbay a -0,06% mentre Sydney retrocede dello 0,75%.