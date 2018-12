Borse asiatiche in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Altra chiusura in terreno negativo per le principali borse d’estremo oriente, penalizzate dal sell off che ha investito la vigilia la piazza di Wall Street.

L’indice Nikkei della borsa di Tokyo lascia sul terreno lo 0,53% a 21.919,33 punti mentre il paniere Topix scivola di mezzo punto percentuale. Giù anche Seoul che arretra dello 0,6% circa.

Poco meglio le borse cinesi, con Shanghai che cede lo 0,57%, al pari di Shenzhen che arretra dello 0,3%. Taiwan -1,65%.

Fra le borse che chiuderanno più tardi la seduta: Hong Kong perde l’1,74%, Singapore lo 0,80%, Kuala Lumpur lo 0,57%, Jakarta lo 0,6% circa. Chiusa la borsa di Bangkok.

Perde terreno anche Sydney (-0,84%), mentre Mumbai cede mezzo punto.