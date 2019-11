Borse Asiatiche in rosso

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in rosso per le principali borse asiatiche che vedono riproporsi lo spettro della faida commerciale tra Stati Uniti e Cina. A far infuriare Pechino, a pochi giorni dalla firma della “fase 1” dell’accordo sui dazi, è la scelta fatta da Washington di appoggiare le proteste per la democrazia avviate ad Hong Kong.

La notizia ha pesato notevolmente sul sentiment degli investitori che hanno preferito votare la seduta alle vendite.

L’indice Nikkei della piazza di Tokyo chiude così con un ribasso dello 0,48% a 23.038,58 punti, mentre il Topix rimane piatto con un -0,03% a 1.083,44 punti. Debole anche Seul con un -1,35%.

Sotto la parità anche le borse cinesi, con Shanghai che scende dello 0,37% e Shenzhen dello 0,38%. Taiwan -0,63%.

Negative le piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che mostra una contrazione dell’1,58%. Seguono Singapore (-0,87%), Bangkok (-0,41%), Kuala Lumpur (-0,79%) e Jakarta (-0,83%).

Ai valori di vigilia Mumbay (+0,00%), seguita da Sydney (-0,74%).