Borse asiatiche in rialzo su scia Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata positiva per i principali indici dell’Asia/Pacifico, che seguono la scia rialzista di Wall Street. La Borsa americana ha segnato ottime performance, beneficiando deiconti oltre attese delle grandi banche d’affariGoldman Sachse Morgan Stanley.

A Tokyo, l’indice Nikkei ha riportato un aumento dell’1,27% a 22,834 punti, mentre il paniere Topix guadagna l’1,48%.

Si rialzano le Borse cinesi, che registrano variazioni positive dopo aver viaggiato per l’intera seduta in linea con la parità. Shanghai sale dello 0,64%, mentre Shenzhen si porta avanti dello 0,87%.

Intanto sale l’attesa per i dati sul PIL della Cina in arrivo venerdì. Secondo gli analisti la guerra dei dazi con gli Stati Uniti avrà ripercussioni sulla seconda economia mondiale. Nel terzo trimestre è atteso un PIL in crescita del 6,5%, percentuale che non si vedeva dal primo trimestre del 2009.

Chiusa la Borsa di Hong Kong. Segno più per Seoul (+1,15%), Sidney (+1,18%) e Singapore (+1,55%).

Tra le altre piazze asiatiche bene Kuala Lumpur (+0,21%), Jakarta (+0,51%) e Bangkok (+0,51%). Sulla parità Taiwan (-0,02%) e Mumbai (+0,08%).