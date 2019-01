Borse asiatiche in rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Positive le principali borse asiatiche mentre torna l’ottimismo su possibile accordo commerciale tra USA e Cina.

Termina in rialzo la borsa di Tokyo, con l’indice Nikkei in salita dell’1,29% a 20.666 punti mentre il più ampio Topix porta a casa un +0,93%.

Bene le borse cinesi, con Shanghai che avanza dell’1,30% e Shenzhen dello 0,77%. Su anche Hong Kong (+1,18%) e Seoul (+0,82%). Su Taiwan (+0,48%).

Si muovono attorno alla parità le altre piazze asiatiche, con Singapore in aumento dello 0,21%, Bangkok in calo dello 0,12%, Kuala Lumpur in rialzo dello 0,16% e Jakarta che segna un -0,22%.

Mumbai sotto la parità -0,22% mentre Sidney avanza dello 0,53%.