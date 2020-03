Borse asiatiche in rally. Tokyo corre su intervento Bank of Japan

editato in: da

(Teleborsa) – Le Borse asiatiche chiudono una seduta molto positiva, ignorando l’ennesima debacle di Wall Street, in scia al rally messo a segno da Tokyo, che scommette sui maggiori acquisti di attività attuato dalla Bank of Japan. Ad aggiungere elementi positivi anche il balzo di Softbank, in scia alle maxi dismissioni ed all’annuncio di un buyback azionario.

A Tokyo, l’indice Nikkei fa un balzo del 7,13% a 18.092 punti, mentre il Topix ha guadagnato il 3,45% a 868 punti. Corre anche Seul che termina con un +8,6%.

Brillanti le borse cinesi, con Shanghai che recupera il 2% e Shenzhen l’1,65%. Protesa in avanti anche Taiwan che conclude con un +4,45%.

In rally le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che recupera il 4,62%, Singapore il 3,8%, Bangkok il 2,4% e Kuala Lumpur il 2,99%, mentre viaggia in controtendenza Jakarta (-0,46%).

Bene la borsa di Mumbay (+1,86%), ma fa meglio Sydney (+4,17%).