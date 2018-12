Borse asiatiche in rally su passi avanti commercio

editato in: da

(Teleborsa) – Altra seduta positiva per le borse asiatiche e per la piazza di Tokyo, che sono state galvanizzate dai segnali concreti di una trattativa sul commercio fra USA e Cina. A sostenere i mercati concorrono anche le temporanee schiarite sul fronte europeo: l’esito del voto in Gran Bretagna al Governo May e le trattative sui Bilanci in UE.

A Tokyo, l’indice Nikkei chiude con un netto rialzo di quasi l’1% a 21.816 punti, mentre il Topix ha guadagnato lo 0,45% a 1.027 punti. Bene Seul che termina in vantaggio dello 0,62%.

Più brillanti le borse cinesi, con Shanghai che sale dell’1,23% e Shenzhen che recupera l’1,11%. Sale anche Taiwan che conclude con un vantaggio dello 0,43%.

In rally le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong viaggia in forte rialzo (+2,16%), mentre avanzano con passo più corto Kuala Lumpur (+0,57%), Jakarta (+0,98%) e Singapore (+0,48%). Tentennante Bangkok (-0,09%).

Positiva Mumbay (+0,47%), mentre Sydney chiude piatta (+0,14%).