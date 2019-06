Borse Asiatiche in positivo

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in positivo per le principali borse asiatiche rinvigorite dalle decisioni rese note dalla Fed e dalla Bank of Japan, entrambe propense a mantenere i tassi invariati ed una politica accomodante nei confronti della congiuntura economica.

La Borsa di Tokyo chiude positiva, con l’indice Nikkei che ha guadagnato lo 0,59% a 21.458,77 punti, mentre il Topix è salito dello 0,21% a 1.004,56 punti. Toniche Seoul (+0,26%) e Taiwan (+0,09%).

Borse cinesi in forte rialzo Shanghai +1,98% e Shenzhen +1,57%. Hong Kong +0,84%.

Tra le altre piazze che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Singapore guadagna lo 0,72%, Kuala Lumpur lo 0,14%, Bangkok +0,75% e Jakarta,in controtendenza, cala dello 0,12%.

Bene Mumbay (+0,29%) e Sydney (+0,58%).