Borse asiatiche in ordine sparso. Tokyo in calo

(Teleborsa) – Seduta con segni misti per le principali borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo ha chiuso in calo, con lo yen in rafforzamento sulle principali valute che ha penalizzato i titoli legati all’export. Sul sentiment degli investitori continua a prevalere l’incertezza sull’esito delle negoziazioni tra Cina e Stati Uniti sul commercio internazionale.

L’indice Nikkei della piazza di Tokyo chiude con un ribasso dello 0,53% a 23.292,65 punti, mentre il Topix è sceso dello 0,30% a 1.087,45 punti. Debole anche Seul con un -0,34%.

Toniche invece le borse cinesi, con Shanghai che sale dello 0,55% e Shenzhen dell’1,51%. Taiwan +0,76%.

Miste le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che mostra una salita dell’1,23%. Seguono Singapore (-0,50%), Bangkok (-0,16%), Kuala Lumpur (-0,22%) e Jakarta (+0,44%).

Bene Mumbay (+0,34%), seguita da Sydney (+0,62%).