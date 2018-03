Borse asiatiche in ordine sparso orfane di Tokyo

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in ordine sparso le principali borse asiatiche con la piazza di Tokyo rimasta chiusa oggi per le elezioni politiche.

L’attenzione degli investitori resta concentrata sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, che ha preso il via ieri per terminare oggi con l’annuncio stasera sui tassi. Un ritocco all’insù del costo del denaro è ormai scontato, ma importante sarà capire se quest’anno i rialzi saranno tre come annunciato lo scorso dicembre, o quattro come sospettato dagli analisti.

Tra le borse cinesi, scosse per le attese decisioni americane sui dazi, Shanghai cede lo 0,32% e Shenzhen lo 0,30%). Seul lima lo 0,02% mentre si muove sulla parità Taiwan.

Miste le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Hong Kong sale appena dello 0,06% seguita da Singapore +0,13%. Jakarta guadagna lo 0,80% e Bangkok dello 0,35%. Kuala Lumpur mostra un incremento dello 0,31%.

Altrove, Mumbai avanza timidamente dello 0,07% e Sidney dello 0,20%.