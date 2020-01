Borse asiatiche in ordine sparso

editato in: da

(Teleborsa) – Segni misti per le principali borse asiatiche dove la piazza di Tokyo è rimasta chiusa anche oggi per le festività natalizie e di fine anno. A pesare sul sentiment degli investitori sono le tensioni geopolitiche in Medio Oriente dopo che il Pentagono ha confermato di aver ucciso, in occasione di un attacco all’aeroporto di Baghdad, il generale iraniano Qassem Soleimani e altre 7 persone.

Tra le borse cinesi, Shanghai sale appena dello 0,14% mentre Shenzhen lima lo 0,14%. Appena sopra la parità Taiwan +0,08% e Seul +0,06%.

Fra le borse che chiuderanno più tardi la seduta, Kuala Lumpur guadagna lo 0,41% e Mumbay perde lo 0,43% seguita da Hong Kong -0,23%. Positiva Sidney +0,86%. Giù Singapore -0,60% e Bangkok -0,17%. Chiusa Jakarta.