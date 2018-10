Borse asiatiche in ordine sparso

editato in: da

(Teleborsa) – Altra seduta in calo per le principali borse asiatiche con la piazza di Tokyo che ha portato a casa un ribasso dello 0,56% a 23.975,62 punti. Segno meno, seppur limitato, anche per il più ampio paniere Topix che ha ceduto lo 0,09% a 1.801,19 punti.

Chiuse per festività, le borse cinesi, fino a domani, 5 Ottobre. Operativa solo Hong Kong che perde oltre un punto percentuale.

In rosso Seul -1,52% che ha riaperto oggi i battenti, dopo la chiusura ieri per festa nazionale. Taiwan (-1,33%) e Jakarta (-1,70%).

Tra le altre piazze asiatiche male Kuala Lumpur (-3,86%), Bangkok (-0,59%) e Singapore -0,97%.

Altrove, Mumbai cede il 2,08% mentre Sidney guadagna lo 0,46%.