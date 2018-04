Borse asiatiche in ordine sparso

editato in: da

(Teleborsa) – Finale negativo per la borsa di Tokyo sulla scia di Wall Street e per via dei timori di un inasprimento delle ritorsioni tra Cina e Stati Uniti sul commercio internazionale.

L’indice Nikkei ha concluso gli scambi in ribasso dello 0,89% a 21.199,27 punti, mentre il Topix ha ceduto lo 0,66% a 1.697,54 punti.

Segno meno anche per le borse cinesi, con Shanghai che arretra dell’1,17% seguita da Shenzhen che perde l’1,51%. Giù Hong Kong -0,62%. Seul -0,23%, Taiwan -0,61%.

Deboli inoltre le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute: Singapore cede l’1,17%. In rosso Jakarta, -0,49% e Bangkok -0,45%. Limature per Kuala Lumpur -0,19%.

Indietreggiano Mumbay -0,29% e Sydney -0,21%.