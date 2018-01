Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) – Segni misti tra le borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo ha riaperto i battenti dopo essere rimasta chiusa la vigilia per festività. L’indice Nikeki ha concluso gli scambi in rialzo dell 0m57% a 23.849,99 punti mentre il più ampio Topix ha terminato in progresso dello 0,48% a 1.889,29 punti.

Tra le Borse cinesi, Shanghai avanza dello 0,36% mentre Shenzhen sale dello 0,57%. Limature per Seul -0,12% nonostante i colloqui tra le due Coreee. Taiwan -0,01%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, Hong Kong guadagna lo 0,37% mentre Singapore segna un rialzo dello 0,45%. Kuala Lumpur cede lo 0,22% e per contro Bangkok sale dello 0,15%. Jakarta -0,25%.

Altrove, la borsa di Mumbay sale dello 0,06% mentre Sidney avanza timidamente dello 0,08%.