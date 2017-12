Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) – Finale di settimana negativa per le principali borse asiatiche dove la piazza di Tokyo ha chiuso in calo per la quarta seduta di fila. L’indice Nikkei giapponese ha terminato con un ribasso dello 0,60% a 22.553,22 punti mentre il più ampio Topix ha ceduto lo 0,8% a 1.793,47 punti.

Giù anche le piazze cinesi, con Shanghai che perde lo 0,8% e Shenzhen lo 0,93%. Fa eccezione la borsa di Seul che sale dello 0,51%. Debole Taiwan -0,44%.

Tra i listini che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, in forte calo Hong Kong -1,17% seguita da Singapore -0,86%, Kuala Lumpur -0,27%, Jakarta -0,40% e Bangkok -0,22%.

Frazionale la salita per Mumbay +0,89%. Limature per Sydney -0,22%.