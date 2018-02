Borse asiatiche ferme per il Capodanno lunare. Bene Tokyo

(Teleborsa) – Positive le poche Borse asiatiche che oggi hanno contrattato, in una sessione caratterizzata da volumi sottili per la chiusura di Shanghai, Hong Kong, Taiwan, Kuala Lumpur, Jakarta, Singapore e Seul, tutte ferme per il Capodanno lunare.

A Tokyo l’indice Nikkei ha messo a segno il secondo giorno di rialzi consecutivi terminando con un rialzo dell’1,19% a 21.720 punti, mentre il più ampio paniere Topix porta a casa un guadagno dell’1% a 1.737 punti.

Segno più anche per Bangkok +0,29%.

Driver al rialzo la buona performance di Wall Street.