Borse asiatiche contrastate. Tokyo chiude in calo

(Teleborsa) – A Tokyo, il Nikkei 225 è in calo (-1,29%) in chiusura, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l’indice di Shenzhen, che chiude in calo dello 0,39%.

Effervescente Hong Kong (+1,97%); senza direzione Seul (+0,14%).

In moderato rialzo Mumbai (+0,59%); con analoga direzione, positivo Sydney (+1,08%).

La giornata del 5 aprile si presenta piatta per l’Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,05%. Contenuto ribasso per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una flessione dello 0,23%. Giornata fiacca per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile +0,01%.

Il rendimento per l’obbligazione decennale giapponese è pari allo 0,11%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta al 3,21%.

