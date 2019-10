Borse Asiatiche chiudono in ordine sparso

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura mista per le principali borse asiatiche, che nonostante la scia rialzista disegnata da Wall Street e l’attenzione degli investitori concentrata sulla pioggia di trimestrali in arrivo dalle società statunitensi, vivono la seduta con sentiment differenti.

La piazza di Tokyo ha lasciato la seduta con un più 0,34% dell’indice Nikkei 225 mentre lo yen segna un marginale deprezzamento con il dollaro in risalita a 108,38 dollari.

I listini cinesi vedono Shanghai segnare un -0,45% e Shenzhen -0,81%. Stesso trend per Seoul che lascia lo 0,39% e per Taiwan che perde lo 0,28%

Segni in prevalenza negativi tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che arretra dello 0,94%, Singapore che scambia in ribasso dello 0,60% e Bangkok, in controtendenza, che rialza dello 0,74%. Kuala Lumpur si contrae dello 0,60% e Jakarta vive un timido rialzo dello 0,13%.

Altrove, riapre positiva Mumbay a +0,51% mentre Sydney piatta allo 0,01%.