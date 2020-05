Borse asiatiche chiudono in denaro su speranze vaccino

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura sostenuta per borse asiatiche, in scia al rally di Wall Street ed all’ottimismo per il vaccino che la società statunitense Moderna sta sperimentando in USA.

Alla Borsa di Tokyo, l’indice Nikkei è salito dell’1,49% a 20.433 punti, mentre il Topix ha guadagnato l’1,86% a 952 punti. Sostenuta Seoul (+2,47%).

Bene le borse cinesi con Shanghai che recupera lo 0,65% e Shenzhen sale dello 0,93%. Meglio Taiwan che porta a casa un vantaggio dell’1,12%.

In rialzo le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che guadagna l’1,83%, Singapore l’1,75%, Bangkok il 2,46%, Jakarta l’1,82% e Kuala Lumpur lo 0,77%.

La Borsa di Mumbay guadagna l’1,89% e Sydney l’1,82%.