Borse asiatiche, brilla il mercato a Tokyo

(Teleborsa) – Sessione euforica per Tokyo, con il Nikkei 225 che mostra in chiusura un balzo del 2,12%; sulla stessa linea, giornata brillante per l’indice di Shenzhen, che termina in crescita dell’1,61%.

Poco sopra la parità Hong Kong (+0,3%); in discesa Seul (-0,94%).

In rialzo Mumbai (+1,02%); sulla stessa linea, leggermente positivo Sydney (+0,67%).

Appiattita la performance dell’Euro contro la valuta nipponica, che tratta con un modesto +0,03%. Giornata incolore per l’Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente. Sostanziale invarianza per l’Euro contro il Dollaro hongkonghese, che passa di mano con un trascurabile -0,08%.

Il rendimento dell’obbligazione decennale giapponese tratta allo 0,06%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari al 3,25%.