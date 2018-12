Borse asiatiche a ranghi ridotti. Hong Kong solitaria ma fiduciosa

editato in: da

(Teleborsa) – Segnali di ottimismo arrivano dall’Asia anche se molti mercati oggi sono rimasti chiudi per festività. Così per la Borsa di Tokyo che ha chiuso l’ultima seduta del 2018 venerdì scorso, 28 dicembre, con una perdita complessiva sull’indice Nikkei del 12% da inizio anno.

Chiuse per festività anche le borse cinesi (Shanghai, Shenzhen e Taiwan), mentre Hong Kong viaggia solitaria in territorio positivo. L’indice Hang Seng guadagna circa l’1,3% grazie all’ottimismo per un accordo commerciale USA-Cina. Pressoché ignorato il dato del PMI della Cina che ha segnalato una contrazione dell’attività manifatturiera, il primo da due anni a questa parte.

Fra le borse aperte, Mumbay viaggia a cavallo della parità, mentre Kuala Lumpur guadagna mezzo punto. Chiusura anticipata per le piazze di Singapore (+0,5%) e Sydney (-0,11%).

Fra i mercati chiusi oggi Seoul, Jakarta e Bangkok.